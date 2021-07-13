محافظ سوهاج يطلق تشغيل كوبري «الثقافة» تجريبيا بـ304 ملايين جنيه

أطلق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، إشارة التشغيل التجريبي لكوبري «الثقافة»، أعلى السكة الحديد، بوسط مدينة سوهاج، قبل استلامه بصفة نهائية من الشركة المنفذة.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عماد سعفان، نائب رئيس الشركة الوطنية، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، واللواء حازم قطر، قائد قطاع الصعيد بالشركة، والعميد خالد حلاوة، مدير مشروعات سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وشباب وأهالي المحافظة.

وتقدم «الفقي» بالتهنئة إلى أهالي سوهاج بإطلاق التشغيل التجريبي للكوبري، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة بلغت 304 ملايين جنيه، كما أكد أهمية المشروع، الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري بمنطقة العروبة ونفق الثقافة وشارع الشهيد، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الكوبري، وسلم المشاة أعلى المزلقان، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع، الذي يربط بين حي شرق وحي غرب سوهاج، حيث يبلغ طول الكوبري الرئيسي 700 متر، بداية من شارع التحرير، وحتى شارع الشهيد، بعرض متفاوت يتراوح بين 14.5 و19.5 متر، ويضم 4 حارات، بواقع حارتين لكل اتجاه.

ويشتمل الكوبري على منزل بشارع بورسعيد، بطول 200 متر، وبعرض 6.8 متر، بواقع حارتين، ومطلع من شارع أسيوط - سوهاج، بطول 175 متراً، وعرض 6.8 متر، بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة بطول 135 متراً، وعرض 6.3 متر، بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة.