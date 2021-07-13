وزير خارجية النمسا يُحذر إثيوبيا بشأن السد: لا تلعبوا بالنار

قال ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، إنه تحدث مع الجانب الإثيوبي وشرح لهم أن الأمور لا يمكن أن تسير في أزمة السد بالطريقة التي يتبعونها، كما تحدث عن نهر «الدانوب» والمشكلات التي واجهته، ولكنه في النهاية تمكن من التغلب على كل شيء ولم يتوقف سريان النهر، موضحًا أنه اقترح على الجانب الإثيوبي إرسال فرقة من الخبراء لدراسة ما حدث في قضية نهر الدانوب لاستخلاص العبر، قائلا: «لا يجب على إثيوبيا اللعب بالنار».

ووجه «شالينبرج»، خلال تصريحات له مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، رسالة قوية لإثيوبيا بسبب أزمة السد، موضحًا أن الأمر معقد ولا يجب أن يلعب أحد بالنار، ومسألة المياه وجودية والخلافات تقود إلى ما لا تُحمد عقباه، مؤكدًا أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها ولا يمكن لدولة أن تتحكم في تدفق مياه النيل.

وأوضح أن هناك قوانين وقواعد دولية تحكم هذه الأمور، ولا يمكن لدولة أن تتحكم بمفردها في مجريات الأمور، كما أن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به إثيوبيا ومن التصرفات الأحادية في نهر النيل، كما أنه على تواصل مستمر مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، والأمر معقد ويجب على إثيوبيا ألا تلعب بالنار، حيث إن نهر النيل مسألة حياة وجودية وهو ليس ملكًا لدولة معينة، ولا يمكن لدولة أن تتحكم في تدفق نهر النيل.