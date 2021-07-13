أحد ضحايا مركز عيون طنطا: «اتعمينا بسبب الإهمال في عملية تافهة»

كشف أحد ضحايا مركز جراحات العيون الخاص بمدينة طنطا، في محافظة الغربية، والذي تقرر إغلاقه بسبب وجود مخالفات به، عن إصابته بالعمى مع عدد آخر من المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج بالمركز الشهير، بسبب الإهمال الطبي.

وقال «عاطف عبد الهادي»، أحد الضحايا، إن بعض الأطباء أصبحوا يعطون أولوية كبيرة للعمل في المراكز الخاصة، أو إنشاء مراكز ومستشفيات خاصة بهم، على حساب عملهم بالمستشفيات الحكومية، وبالتالي يكون الهدف هو الربح، على حساب تخفيف معاناة المرضى.

وأشار «عبد الهادي» إلى أن ما حدث له وغيره داخل مركز «أ. س.»، خير دليل على كلامه، حيث كان من المفترض أن يجري عملية المياه البيضاء في مستشفى التأمين الصحي، وبسبب عدم صيانة الأجهزة الطبية، تم تحويله إلى أحد المراكز الخاصة، يمتلكه طبيب شهير، إلا أنه فوجئ بأن الإهمال في المركز الطبي الخاص كان أكبر بكثير، وتابع بقوله: «الكل بيستفاد، الناس بتتمنى تكشف في التأمين الصحي، فيها أطباء محترمة»، متسائلاً بقوله: «لمصلحة مين يشغلوا المراكز الخاصة؟».

وأوضح أنه يوم 26 يونيو الماضي، كان مفترض إجراء عملية جراحية في العين، وبعد التحضير للعملية مع 13 مريضاً آخرين ، فوجئوا بعطل في أحد الأجهزة الطبية، وتم تحويلهم إلى مركز «أ. س.» للعيون في طنطا، وتم إجراء العملية بنجاح، ولكن بعد نحو 3 ساعات، شعروا بألم شديد في العين التي خضعت للعملية، وتبين وجود التهابات، وتم حقن القرنية لمدة 5 أيام وذلك بسبب وجود صديد، ولكن الألم لم يتوقف، وتبين حدوث شرخ في القرنية، وتابع بقوله: «فقدنا بصرنا واتعمينا واحنا بنعمل عملية مياه بيضاء، عملية تافهة، والسبب إهمال طبي».

وأضاف «عبد الهادي» أنه حرر محضراً بالواقعة، وأن النيابة العامة استمعت إلى أقواله، مشيراً إلى أن وكيل النيابة طمأنه بقوله: «لو ليك حق هتاخده».

وأشار «تامر»، نجل المريض، إلى أن العلاج المطلوب من طبيب المركز غالبيته غير متوفر في الصيدليات، إلى جانب أنه غالي الثمن، وغالبية الحالات على قد حالها، لا تستطيع شراء العلاج، مبيناً أن الطبيب في المركز، في البداية قال إن الالتهاب بسبب «القطرة»، وتم تغيير العلاج، ولكن للأسف بدون فائدة، وأضاف أن جميع مراكز وعيادات العيون رفضت استقبال حالة والده، مناشداً وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، التدخل وعلاج والده والحالات المتضررة من الإهمال الطبي في مركز طب وجراحة العيون في طنطا.