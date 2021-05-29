افتتاح وحدة زراعة القرنية بقسم جراحة العيون ببنها الجامعي

أعلن مستشفى بنها الجامعي افتتاح وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي، عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور حمدي الجزار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى الجامعي، مساء اليوم السبت، أنه سيتم إجراء عمليات زراعة القرنية، مع بث حي بقاعة المحاضرات بقسم طب وجراحة العيون.

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، مع رؤساء أقسام الجراحة، ومسئول العمليات الموحدة والطوارئ، لبحث أداء العمليات الموحدة في الفترة الماضية، في إطار المتابعة المستمرة، والوقوف على المستجدات، وإزالة أي معوقات تعرقل سير العمل.

شارك في الاجتماع رؤساء أقسام الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة العظام والنساء والتوليد والتخدير، ومدير العمليات الموحدة والطوارئ، وذلك لبحث أداء العمليات في الفترة من نوفمبر 2020 إلى أبريل 2021، وذلك من أجل الوصول إلى أحسن أداء للعمليات الموحدة، وتقديم خدمة متميزة للمرضى، تليق بأبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.