«الصحة» عن مصحة كريم صبري: «مفيهاش أدنى معايير مكافحة العدوى»

علق الدكتورهشام زكي، مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، على وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، في ترعة المريوطية بعد هروبه من إحدى المصحات، فذكر أن عدد المصحات المرخصة في القطاع الخاص لعلاج الإدمان والصحة النفسية 15 لـ 20 مستشفى، و95 مركز قطاع خاص، فضلًا عن المستشفيات الحكومية، كما أن شروط حصول القطاع الخاص على تراخيص إنشاء مراكز صحية يخضع لقانون 153 لسنة 2004 فضلًا عن قانون رعاية المريض النفسي لسنة 2009.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه تتم الإجراءات وفقًا للمستندات المحددة، منها تسجيل المركز في المجلس القومي للصحة النفسية، وهناك شرط أن يُشرف المجلس على تلك الإجراءات، حيث يتم تسجيل المركز أولًا في المركز الإقليمي التابع لوزارة الصحة في كل محافظة يّعقبها إجراءات تراخيص المنشأة الطبية.

وعن المصحة التي هرب منها كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري قبل غرقه في ترعة المريوطية، ذكر مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، أن هذه المنشأة غير رسمية وغير معترف بها، وفقًا للإجراءات والاشتراطات، وهي عبارة عن فيلا عادية في شارع عادي، وبها عدد من النزلاء لا يعلم بهم أحد، وغير مستوفية للاشتراطات الصحية، «أدنى معايير مكافحة العدوى غير موجودة في المكان أصلا، مفيش حتى لافتة تحمل اسمها وهي عبارة عن بدروم وطابقين، وهناك أسرة في الدورين في عدد من الحجرات، وكل غرفة بها خمسة أو ستة أسرة».