«التنظيم والإدارة»: تدريب 56.5 ألف تمهيدا لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه في إطار التمهيد لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد بلغ إجمالي عدد من تم تدريبهم حتى الآن 56 ألفا و587 موظفا، منهم 27 ألفا و296 موظفا من المستهدف في حزمة برامج أساسيات، و23 ألفا و832 موظفا من المستهدف في حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 4239 موظفا بنسبة 8% في حزمة البرامج التخصصية، و1200 موظف تم تدريبهم في حزمة برامج التطبيقات.

الشيخ: نواصل التدريب على انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

جاء ذلك خلال استضافة الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، في برنامج «مساء dmc»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، للحديث عن آخر تطورات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز يواصل تنفيذ البرامج التخصصية، تمهيدا لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، ولذلك فقد انتهى الجهاز من تدريب 1048 موظفا في برنامج التخطيط الاستراتيجي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتدريب 970 موظفا على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية، وتدريب 739 موظفا من العاملين بالمكاتب الفنية، و628 موظفا من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، 298 موظفا من العاملين بالسكرتارية التنفيذية، و297 موظفا من العاملين بإدارات التعاقدات، و175 موظفا من العاملين بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع منظومة الكشاوى الحكومية، و84 موظفا من العاملين بإدارات الاتصال السياسي.

رئيس جهاز التنظيم والإدارة: انتقال الموظفين للعاصمة الادارية الجديدة من 119 جهة حكومية

وأشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن إجمالي عدد الجهات التي سيتم من داخلها انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وهي الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط.

جدير بالذكر أن الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، خضعوا لسلسة اختبارات تحريرية وشفوية، أشرف عليها جهاز التنظيم والإدارة، وهذه الاختبارات منها ما هو اجتماعي ومنها ماهو نفسي، ومنها ماهو سلوكي وسمات عامة.