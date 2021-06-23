رئيس «التنظيم والإدارة»: شفافية الحكومة قضت على شائعات فترة كورونا

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، على مستويات عديدة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الذي أقامته، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، احتفالًا بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، بعنوان «دور الإدارة العامة العربية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا»، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الشيخ، إن الدولة أقرت إجراءات تباعد ااجتماعي وإجازات استثنائية للعاملين بأجر كامل، والتناوب بأجر كامل، واعتبار مصابي كورونا والوفاة منها فيما يتعلق بالكوادر الطبية، وفاة إصابية، وكذا تأجيل الفوائد وإيقاف كل الرسوم علي السحب في البنوك كافة.

وتابع رئيس «التنظيم والإدارة»، أن الحكومة المصرية ضخت 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة، كما توسعت في استخدام الميكنة والتحول الرقمي، والتي كانت من ضمن نماذجها ما قامت به وزارة الثقافة من بث الكثير من الحفلات لكبار الموسيقيين «أون لاين»، وكذلك الكثير من الأعمال والتدريب عن بُعد.

وكشف عن أن «المركزي للتنظيم والإدارة» يستعد لإعداد منصة لتدريب كل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تدريب 40 ألف موظف تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، منوهًا إلى إن الجهاز هو المسئول عن التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، بما يشمله أيضًا من برامج تدريبية، وشئون نقل وندب العاملين.

وفيما يخص التعيينات، أشار «الشيخ» إلى أن الحكومة أقرت أكثر من 11 ألف تعيين في مجال الجامعات، إلى جانب تعيين 8 آلاف كادر طبي بالمستشفيات، بالاضافة إلى تحديث الملف الوظيفي للعاملين.

وأشاد «الشيخ» بالتوسع في إنشاء الجامعات والمدن الجديدة مثل «العلمين الجديدة» إذ ساعد على امتصاص العمالة وتقليل البطالة خلال جائحة كورونا، إضافة إلى شفافية الحكومة والإعلام، ما أدى إلى نشر الحقيقة للجمهور من أجل القضاء على الشائعات، ضاربًا مثالًا على ذلك بالقاءات الدورية لرئيس مجلس الوزراء وكذا البيان اليومي الذي تعرضه وزارة الصحة يوميًا.

يُشار إلى أن مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم، احتفالًا بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، يهدف إلى عرض تجارب وخبرات وزارات وأجهزة الخدمة المدنية والوظيفة العمومية العربية في التعامل مع جائحة كورونا، وإبراز جهودها في تقديم الخدمات العامة خلال فترة الجائحة، وبيان خططها المستقبلية بما يعزز دور الدولة ومصداقية الحكومة وثقة المواطنين.

ويناقش المؤتمر كذلك إجراءات وتدابير التعامل مع الجائحة، مثل: العمل عن بعد، الدوام المرن، العمل المدمج، وكذا دور موظفي الخدمة العامة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.