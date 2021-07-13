«البنك المركزي»: قدمنا تسهيلات لـ«دعم الصناعة» بقيمة 480 مليار جنيه

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن التسهيلات التي قدمها البنك المركزي في إطار مبادرة دعم الصناعة بلغت 480 مليار جنيه، كما أن البنك قدم دعما قيمته 220 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معلنًا استفادة نحو 4.5 مليون مواطن من مبادرة المشروعات متناهية الصغر، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

وأضاف «نجم»، أن هناك مبادرة بالبنك المركزي لتحويل 3.7 مليون فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث بتكلفة 55 مليار جنيه، موضحا أن الفدان الواحد تكون تكلفته 15 ألف جنيه سوف يتم تقسيطه على 10 سنوات بقسط سنوي 1.5 ألف جنيه، كما أن تحويل الأرض من الري بالغمر إلى الري الحديث، يزيد من مساحة الأرض الزراعية، لأنه يوفر مساحة المساقي التي كانت تبور أجزاء داخل الحقل.

وأردف نائب محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي بلغ 40.5 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج 28 مليار دولار، وعائدات قناة السويس 5.5 مليار دولار، مختتما حديثه بقوله إن التضخم وصل إلى 4.5%.