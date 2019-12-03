أعرب رامي جمال، عن سعادته الغامرة، بردود الفعل الواسعة التي أثارها إعلانه، عن إصابته بمرض البهاق، ونيته في اعتزال الغناء.

وقال رامي موجهًا حديثه، للإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، وذلك في ظهوره التلفزيوني الأول، بعد إعلان الإصابة بالمرض: "الطبطبة كانت أكبر من اللي اتمنيته، وجودي معاكي شرف ليّ، وأنا وأنا بحبك جدًا وتستحقي كلمة صاحبة السعادة، حاسس إني في وسط أهلي مش في برنامج".

لترد عليه الأخيرة قائلةً: "إحنا مش جايبينك بمناسبة، جداول الضيوف اتغيرت، لكن أنت نجم ولك جمهور، واحنا حريصين على إن محدش هيقعد على الكنبة غير لما قلبي يحبه، أنت ساكن قلبي".

وأوضح رامي، أنه لم يكن يتخيل ردود الفعل التي أحدثها إعلانه عن الإصابة بالبهاق، قائلًا: "متفاجئ بالتحضر في التعامل مع مشكلتي، تخطيت مرحلة السعادة، ومبقتش شايف إنه بقى مشكلة".

وأضاف، أنه أصبح يبحث عن المصابين بهذا المرض، ولا يعرفون طريقة التعامل معه، ولا يجدون دعمًا كالذي وجده: "بقيت بدور اللي عندهم نفس المشكلة ومش لاقيين الطبطبة، وبفكر في كام واحد اترفض في وظيفة لمجرد إنه مش لايق على مستوى الشكل، وبقيت أدور على البنات لأن الموضصوع مؤذي".