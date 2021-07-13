شقيق صاحب واقعة قطار منوف: «بيربي بناته الثلاثة بعد وفاة أمهم»

أكد أحمد رشاد، شقيق «محمد»، صاحب واقعة قطار منوف، التي أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شقيقه تعرض للاعتداء من قبل الكمسري أمام ابنته، وتم التعامل معه بطريقة سيئة، موضحًا أن زوجة شقيقه متوفية، لكنه تزوج بأخرى لتساعده على تربية بناته الثلاثة والاهتمام بوالدته الكبيرة.

تفاصيل واقعة قطار منوف واعتداء الكمسري على راكب

وأضاف شقيق محمد رشاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقيقه يعمل في إحدى الشركات الخاصة، ويسكنون في القاهرة، وكان ذاهبًا لزيارة والدة زوجته «حماته» في قرية الحامول بالمنوفية، وحدثت المشكلة قبل نزوله مباشرة، مشددًا على أن ابنة شقيقه حالتها النفسية سيئة بسبب الموقف داخل القطار.

سيدة قطار منوف تروي كواليس اعتداء كمسري علي راكب

من جانبها، أكدت هناء قنديل سيدة القطار الجديدة التي التقطت فيديو لواقعة قطار «منوفق طنطا»، والاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب التذكرة، أنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها أن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيها لدفعها للكمسري، ولكنه رفض أن تدفع هي الغرامة، مطالبا الشخص نفسه بدفعها.

وأضافت سيدة القطار الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكمسري كان برفقته أحد الأشخاص، وهو من اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته، التي دخلت في نوبة بكاء متواصلة عندما شاهدت والدها وهو يُعتدى عليه -وفق رواية جميع الشهود بالقطار- مؤكدة أنها طلبت من المحصل دفع الأجرة ولكنه رفض فقامت بتحذيره من أن ما بقوم به غير قانوني؛ لأن أكثر من شخص حاول دفع قيمة الغرامة، ولكنه أصر على موقفه رافضا استلام الأموال، وبعدها بدأت في تصوير الواقعة لكي تصل إلى المسؤولين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدة 5 دقائق، وقعت أحداثه داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمسري ومساعديه، مع إحدى السيدات -مصورة الفيديو-، قالت إنهم تعدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على قطع التذكرة، وعدم دفع الغرامة.