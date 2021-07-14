«التنظيم والإدارة»: 119 جهة تنتقل إلى العاصمة الإدارية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك موظفين سوف ينتقلون أولا إلى العاصمة الإدارية، وهم موظفو الـ«IT»، وموظفو الشؤون المالية والهندسية، ثم مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية، ثم باقي الموظفين، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين هو «رقم مرن» لأن الدولة 40994 شخصا مخطط نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا الرقم قد يزيد.

وأضاف «الشيخ»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن هناك 119 جهة منتقلة، بعض الجهات منتقلة بالكامل، وبعضها بشكل جزئي، وبعضها ينتقل بشكل شرفي بمعنى انتقال رئيس الهيئة وعدد من الموظفين لتيسير الأعمال.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حوالي 40994 موظفا سينتقلون وليس الـ5 ملايين موظف الموجودين في مصر، لأن حوالي 75% من الموظفين هم في المحليات، مشددا على أن الإصلاح الإداري هو عمل مؤسسي بدأ في 2014، والدولة المصرية مهتمة جدًا بالإصلاح الإداري لصالح المواطن والدولة، وهي رسالة مشتركة، وهناك عملية تقييم مستمرة للموظفين.

وشدد على أن الموظفين الذين لن يذهبوا إلى العاصمة الإدارية هناك خطة واضحة للتعامل معهم، وسيعاد توزيعهم، مشددًا على أن الدولة والحكومة تعمل لصالح الموظف المصري وهو في الأصل مواطن مصري.

ولفت إلى أن الانتقال من عاصمة إلى أخرى ليس أمرًا هينًا، ولا يحدث في حياة الأمم كثيرًا، والكثير من الأجيال لم تشاهده، ولكن الدولة المصرية من أكثر الدول التي انتقلت إلى عواصم جديدة، وبعض الكتب أشارت إلى أن مصر غيرت عاصمتها 25 مرة خلال 6 آلاف سنة مضت، وهذا حدث عظيم ويحتاج إلى كل الاستعدادات للخروج بالشكل المناسب، والاستعدادات على قدم وساق.