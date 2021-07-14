تقديم الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية يبدأ من 225 درجة

تتجه أعين أولياء الأمور نحو خطوات تقديم الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية، والتي تعد الخطوة التالية بعدما تم اعتماد تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية، حيث يدرك جميع الطلاب اتجاهاتهم خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من إجراءات.

تقديم الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية

يتاح تقديم الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع 225 درجة فيما فوق، وذلك للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، بمجموع و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.

تقديم الثانوية العامة 2021 وتأثيرها على الأماكن

أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه فور تقديم الثانوية العامة 2021 و الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للدرجات فيما يخص المرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى، لإتاحة فرصة للطلاب من أصحاب الدرجات الأقل.

تقديم الثانوية العامة 2021 في المدارس المميزة بالإسكندرية

وبرز تقديم الثانوية العامة 2021 في المدارس المميزة بالإسكندرية البالغ عددها 10 مدارس بإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والعجمي بمعدل مدرستين لكل إدارة إحداها للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى عدد 8 فصول مميزة بإدارتي الجمرك والعامرية بمعدل 4 فصول لكل إدارة، 2 بنين و2 بنات.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للتقديم في الثانوية العامة 2021 في المدارس المميزة والفصول المميزة بالإسكندرية بمجموع 255 درجة، ولا يوجد استثناء لهذا المجموع في تلك المدارس.

تقديم الثانوية العامة 2021: تحديد شرائح لتسليم الملفات

وعن خطوات تقديم الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية، فقد تم التأكيد أنه سوف يتم تحديد شرائح للدرجات لتسليم ملفات الطلاب بمدارس الربط من قبل كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال مرحلة التقديم، حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.