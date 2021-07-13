رفض سكندري لتغيير ألوان التاكسي: «فقدان هوية»

حالة من الجدل شهدها الشارع السكندري بعد نشر عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تغيير لون تاكسي الإسكندرية الشهير بلونيه الأسود والأصفر، وجعله باللون الأبيض مع وضع شريط يضم اللونين الشهيرين كأحد أنواع تطوير تاكسي العاصمة الثانية.

رفض سكندري لتغيير ألوان تاكسي الإسكندرية

لم يجد التطوير استحسان أبناء عروس البحر الابيض المتوسط، بل على النقيض قوبل برفض شديد، حيث اعتبروه تدمير للهوية السكندرية التي اشتهرت بتلك الألوان وأصبح معلم من معالم الإسكندرية.

ويرفض أحمد الدينالي، أحد مواطني الإسكندرية ذلك المقترح قائلاً: «ماينفعش إحنا اتعودنا عالأصفر والأسود من غيره مافيش إسكندرية»، على ذات النهج يقول محمد ربيع: «لون تاكسي إسكندرية تاريخ لوحده»، فيما استنكر علي الجارحي، ذلك التغيير كونه أصبح شبيه بتاكسي القاهرة ما يفقد هوية الإسكندرية».

حقيقة تغيير ألوان تاكسي الإسكندرية

ونفى مصدر بمحافظة الإسكندرية، ما تم تداوله من صور عن تغيير ألوان تاكسي الإسكندرية، مؤكداً أن ذلك التصميم المنتشر عار تماماً من الصحة، لافتاً إلى أن المحافظة ما زالت تدرس تصميمات لتاكسي الإسكندرية إلا أن ذلك التصميم قد تم استبعاده من المخططات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يقوم في الوقت الحالي بالعمل على تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، ومن ضمنها هوية بصرية خاصة بالإسكندرية من خلال وسائل المواصلات والأماكن والاعلانات.

وأوضح أن العمل حالياً مستمر على إخراج تصميم مميز، مؤكداً حرص مسؤولي المحافظة على هوية تاكسي الإسكندرية الشهير كونه أقدم هوية بصرية للمدينة الساحلية فبالتالي لا يمكن المساس بها، في ظل هدف مشروع الهوية البصرية بأن يشمل كافة جوانب الحياة في الإسكندرية، مما لها من انعكاس على المواطنين بالفخر بمدينتهم، وترك بصمة الإسكندرية لديهم.