أحمد عز لـ«الوطن»: لن أشارك في دراما رمضان 2022

ترددت كثير من الأخبار تفيد بتواجد النجم أحمد عز في السباق الرمضاني لعام 2022 دون الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالموضوع.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف النجم أحمد عز حقيقة هذا الأمر قائلا «دا مش حقيقي أنا مش هكون موجود في رمضان 2022 لحد دلوقتي».

وتابع أحمد عز قائلا «أنا من إمتى بكون متواجد كل سنة؟، أنا بعمل مسلسل واحد كل 4 سنين تقريبا وعلشان كدا مش مخطط خالص ان هكون موجود فى رمضان الجاى».

وأضاف عز أنه «خلال هذه الفترة سيكون منشغلا بالتحضير لأعمال فنية أخرى وهذا الأمر يتطلب تركيز ولذلك لن يكون لديه الوقت لتنفيذ أي أعمال أخرى».

كما عبَّر «عز» عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل «هجمة مرتدة» الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل «هجمة مرتدة»

يذكر أن مسلسل «هجمة مرتدة» هو بطولة أحمد عز والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، وشارك معه هند صبري ونضال الشافعي وهشام سليم وماجدة زكي وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف باهر دويدار واخراج أحمد علاء الديب.

فيلم العارف

كما احتفل الفنان أحمد عز مؤخرا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف: عودة يونس» والذي يشارك فيه بجانب أحمد فهمى وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وركين سعد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم الجريمة

كما انتهى الفنان أحمد عز مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد الجريمة والذي يشارك فيه مع منه شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.