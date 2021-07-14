أسعار ومواصفات هيونداى كريتا 2021

تتميز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV و الكروس أوفر بأنها أكثر عملية من السيارات السيدان، ومن أبرز السيارات الـ SUV التى تتمتع بشهرة كبيرة فى السوق المصرى، هى هيونداى كريتا، وذلك لأنها تقدم المعادلة التى يحتاجها المستهلك المصرى، العملية و الاعتمادية فى آنٍ واحد، و أيضا اعادة سعر بيع جيد، مقارنة بالسيارات المنافسة لها فى نفس الفئة.

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم مواصفات و أسعار سيارة هيونداى كريتا موديل 2020، و2021 فى مصر، وأبرز التغيرات بينهم.

مواصفات هيونداى كريتا

بعد طرح هيونداى كريتا الجيل الجديد فى مصر لأول مرة منذ عام تقريبا، اختلفت الآراء حول تصميم كريتا الجديد، البعض يرى أنه جيد والبعض الأخر يرى أنه متواضع جدا، ولكنهم اتفقوا على البحث عن مواصفات و أسعار هيونداى كريتا.

يتميز الجيل الجديد موديل 2021 عن الفيس ليفت 2020، بتغيير كامل فى الشكل الداخلى و الخارجى، وأيضا تغيير فى مواصفات الأمان.

على سبيل المثال، فى موديل 2020، عدد الايرباجات 2 ايرباج فقط فى كل الفئات، أما الجيل الجديد 2021، فتتوفر بـ6 ايرباج حسب الموقع الرسمى لشركة هيونداى مصر.

و أيضا يختلف المحرك فى موديل 2020 عن 2021، حيث تعمل بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعى يولد قوة 123 حصان وعزم 151 نيوتن متر.

تتوفر كريتا فى مصر موديل 2021 الجيل الجديد، بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعى يولد قوة 113 حصان وعزم أقصى 144 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

أما عن مواصفات الأمان، فذكرت هيونداى على موقعها الرسمى أنها تتوفر بـ6 ايرباج، و أنظمة الفرامل المختلفة ABS - EBD - ESP ، كما تتوفر بنظام المساعدة على صعود التلال HAC، بالاضافة الى حساسات ركن خلفية و كاميرا خلفية.

أسعار هيونداى كريتا

تتوفر هيونداى كريتا فى السوق المصرى بالعديد من الفئات المختلفة موديل 2020 و موديل 2021.

الفئة الأولى 2020، بسعر 330 ألف جنية

الفئة الثانية 2020، 350 ألف جنية

الفئة الثالثة 2020، 375 ألف جنية

الفئة الرابعة 2020، 395 ألف جنية

الفئة الخامسة 2020، 405 ألف جنية

أما أسعار الجيل الجيل الجديد 2021 فهى كالتالى

الفئة الأولى 2021، 360 ألف جنيه

الفئة الثانية 2021، 363 ألف جنيه

الفئة الثالثة 2021، 375 ألف جنيه

الفئة الرابعة 2021، 378 ألف جنيه

الفئة الخامسة 2021، 400 ألف جنيه

الفئة السادسة 2021، 403 ألف جنيه

الفئة السابعة 2021، 425 ألف جنيه

الفئة الثامنة 2021، 428 ألف جنيه