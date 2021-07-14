«التنظيم والإدارة»: لن نظلم أحدا في تطبيق قانون فصل الموظفين الإخوان

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيتم تطبيق قانون فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية ولكن ليس فصلًا تعسفيًا، مشددًا على أنه «لن يُظلم أحد، وهذا القانون سيطبق وفق عملية منضبطة جدًا، وهو يضم مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يحق بعدها فصل الموظف».

وأضاف «الشيخ» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، هذه الشروط تتمثل هي فقدان الثقة والاعتبار بالنسبة للموظف أو القيام ببعض الأفعال التي تشين وتضر بالأمن القومي والمصلحة الوطنية، مؤكدًا أنه يحق للموظف أن يتقدم للقضاء للطعن على القرار وإثبات العكس.

وعن الانتقال إلى العاصمة الإدارية، قال إن الانتقال من عاصمة إلى أخرى ليس أمرًا هينًا، ولا يحدث في حياة الأمم كثيرًا، والكثير من الأجيال لم تشاهده، ولكن الدولة المصرية من أكثر الدول التي انتقلت إلى عواصم جديدة، وبعض الكتب أشارت إلى أن مصر غيرت عاصمتها 25 مرة خلال 6 آلاف سنة مضت، وهذا حدث عظيم ويحتاج إلى كل الاستعدادات للخروج بالشكل المناسب، والاستعدادات على قدم وساق.

ولفت إلى أن الحكومة عندما فكرت في العاصمة الإدارية الجديدة فكرت في 6 عناصر، وهي: المقرات الجديدة، والمقرات القديمة القائمة، والبنية التكنولوجية المعلوماتية، والموظف المنتقل وكيفية الاختيار والتأهيل، وأيضا حوافز المتنقلين، ثم كيفية إدارة هذه العناصر، والحكومة بكل أجهزتها تعمل بتنسيق كامل في هذه المحاور، والمخطط والمستهدف أن يكون الانتقال في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الحكومة حددت عدة برامج تدريبية للموظفين المرشحين للانتقال، أولها «الأساسيات» يحصل عليها كل المرشحين للانتقال، وتتضمن استراتيجية التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، والمشروعات القومية الكبرى، وماذا حدث في مصر، وأيضا تدريب لـ«الجدارات والكفاءات»، وتم تدريبهم على السمات التي يجب توافرها في الموظف الجيد