مسلم: المصريون لم يشعروا يوما بالأمان في ظل حكم «الجماعة الإرهابية»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن 30 يونيو يعد يوما حافلا في تاريخ مصر، ولن يكون مبالغاً إذا قيل إنه يوم حافل في تاريخ الأمة العربية.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، قال في عام 2013 «إذا سقطت الإمارات ستستردها مصر، لكن إذا سقطت مصر فلن تقوم الأمة العربية»، موضحًا أن ما تقوم به مصر من دورها وتأثيرها ونزاهتها وشرفها تستطيع أن تتدخل في الوقت المناسب وتساند دول الإقليم.

ووصف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عام حكم الإخوان بـ«السنة الكبيسة»، حيث إن جماعة الإخوان فشلت فشلاً زريعاً في كل الملفات، ولم تنجح سوى في ملف واحد، وهو الكذب والتجارة بالدين، والتجارة بمصالح الناس، وتحقيق مصالحهم الشخصية فقط، «العام ده كان مأساة، ممكن أكون راكن عربيتي تحت وتتسرق، بس مينفعش أصحى من النوم ألاقي وطني اتسرق».

وأشار إلى أنه في عام الإخوان لم يشعر أحد بالأمن والأمان، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يجمع بين الدور البطولي في تخلص مصر من جماعة الإخوان الإهاربية، ودور الإنجازات، بطرح مشروعات عملاقة في كل المجالات.

وأوضح أنه من كرم الله عليه أنه لم ينخدع في هذه الجماعة، متابعا: «عندما وصلوا للحكم، كتبت مقالا في جريدة الوطن تحت عنوان (أحلى من الشرف مفيش)، حيث يرى أن جماعة الإخوان شرفها مثل عود الكبرت، وعندما قال ذكر ذلك خرج محمد البلتاجي يتلسن عليه».

وأكد: «الإخوان طلعوا أسوأ مما أتخيل، لا عمري تعاطفت مع الإخوان على مدى حياتي، دي ناس كدابة، وكتبت مقال يوم 30 يونيو (انتهى الدرس يا ...)، وكنت عارف إن مرسي أول ما يوصل للسلطة هياخد السلم للوصول للديمقراطية وأول ما يوصل للديمقراطية هيزقوا السلم».