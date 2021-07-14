منة شلبي تكشف كواليس «ليه لأ» الجزء الثاني: فكرة رقيقة ونبيلة

كشفت الفنانة منة شلبي، تفاصيل مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «لية لأ»، فذكرت أنها لم تكن متأكدة من نجاح المسلسل، وكانت تتمنى قبل عرضه أن يُحقق مشاهدات، وبالفعل حقق نجاحًا هائلًا، موضحة أن ما أعجبها في مسلسل «لية لأ» هو بساطته وقوته وتأثيره، كما أن المسلسل كان مزيجا من الحقيقة والدراما، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر».

ووجهت «شلبي»، الشكر والتقدير لكل العاملين الذين شاركوا في المسلسل سواء كانوا خلف أو أمام الكاميرات، حيث إنهم كان لهم الفضل الأكبر في نجاح المسلسل الذي كان به تجارب واقعية من أرض الواقع، معربة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على المسلسل وخاصة التعليقات التي قرأتها على جروب للستات، «ممتنة لرد فعل المسلسل، ومبسوطة جدًا ومتشرفة من الفيدباك، أنا متابعة لجروب ستات وبقرا حاجات كتير».

وذكرت الفنانة أنها قرأت بعض التعليقات التي أسعدتها كثيرًا وأعجبتها، حيث ذكرت إحدى الفتيات في أحد التعليقات بأن مسلسل «ليه لأ» أعطاها أملا أن تُصبح أمًا، كما تمنت الفنانة أن يُعينها الله على تقديم أعمال مستقبلية تحترم الجمهور، كما أن جميع القائمين على العمل منحوا جزءًا من روحهم ليخرج المسلسل بهذا الشكل، مؤكدة أنهم تحركوا تحت «فكرة رقيقة ونبيلة ورائعة».