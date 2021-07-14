«آبل» تُطور برامج للاطمئنان على المستوى الصحي لمستخدمي «آيفون»

تهتم شركة Apple بشأن تأثير أجهزتها على صحة مستخدميها، حيث تقدم الشركة باستمرار المزيد من الطرق لتتبع معدل ضربات القلب والنوم والتوتر والإحصائيات الحيوية الأخرى.

ومعظم التقنيات التي تتيح ذلك، مثل مستشعر الأكسجين في الدم، تقدمها Apple فقط على Apple Watch.

وقال موقع phone aerena إن مستخدمي أجهزة شركة أبل يستطيعون الحصول على متتبع صحي مفصل للغاية على iPhone، ونستطيع في الوقت الحالي الحصول على تلميحات حول الأجهزة المستقبلية المحتملة التي يمكن أن تحسن قدرات تتبع صحة الهاتف بشكل أكبر، حيث إنه ووجد طلب البراءة بعنوان «مرفق الكاميرا وبيانات الصورة تجهيز لقياس درجة الحرارة»، فقد كشفت، إنه يوضح أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يستثمر في تكنولوجيا الكاميرا التي من شأنها أن تكون قادرة على تحليل صورة iPhone لتحديد درجة حرارة المستخدم.

وينص التطبيق على أنه «نظرًا لطبيعة انتشار الهواتف الذكية في كل مكان، يمكن استخدام الملحق لتحويل الهاتف الذكي إلى جهاز قياس درجة الحرارة لتوفير قياسات درجة الحرارة التي يمكن الوصول إليها بسهولة.

يبدو أن هذه التقنية المبتكرة لن تكون جزءًا لا يتجزأ من جهاز iPhone نفسه ، ولكنها جزء لا يمكن إضافته إلا عند الحاجة إليه. على سبيل المثال ، في بعض النماذج ، يتم توفير مرفق كاميرا يتضمن إطارًا تم تكوينه لربطه بكاميرا ، وتم شرح الإطار بأنه الجزء الذي سيحمل كل التقنيات المطلوبة لتحديد درجة الحرارة المذكورة. يتابع النص في براءة الاختراع ليقول إن مرفق الكاميرا يتضمن مادة تفاعلية لدرجة الحرارة (TRM) مقترنة بالإطار، وتم تكوين الإطار لوضع TRM في مجال رؤية الكاميرا بحيث تتضمن الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا جزءًا على الأقل من TRM.

وتم استخدام Apple Watch من قبل المتخصصين الطبيين وساعدتهم في عملهم وقدرتهم على تتبع صحة المريض، وبالمثل، فإن هذا المرفق لقياس درجة الحرارة الذي تبحث عنه الشركة يبدو وكأنه شيء يمكن أن يجعل العملية برمتها أسهل.