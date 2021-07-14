التفاصيل الكاملة لقصة قطار منوف.. ضحية الواقعة: الكمسري ضربني

حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين أطلقوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.

سيدة قطار منوف تروي كواليس اعتداء كمسري على راكب أمام ابنته

وقالت «هناء قنديل» المعروفة باسم «سيدة قطار منوف»، إنها كانت تستقل القطار، الذي تحرك من محطة منوف في حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس، مشيرةً إلى سعر تذكرة القطار تبلغ جنيها واحداً فقط، موضحة أنها فوجئت بسماع صوت مشادة وصراخ طفلة، وتبين أن أحد الركاب برفقته ابنته الطفلة، تعرض للصفع على وجهه من قبل كمسري قطار منوف.

وأضافت «سيدة قطار منوف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فوجئت بالكمسري يطلب من الراكب غرامة 21 جنيهاً، فرد الرجل عليه قائلاً إنه ليس لديه المبلغ، وسيشتري تذكرة بقيمة جنيه، أو يغادر القطار ويستقل القطار التالي، إلا أن الكمسري أصر على تحصيل الغرامة منه، وصفع أحد زملاء الكمسري الراكب على وجهه، ما أصاب ابنته بحالة صدمة، وظلت تبكي فترة طويلة.

وأشارت «سيدة قطار منوف» إلى أنها عرضت على الكمسري دفع الغرامة إلا أنه رفض قائلاً: «أنا عاوز الراجل يطلع الفلوس من جيبه»، وأضافت أنها حاولت إقناع الكمساري، ولكن دون جدوى، وأبلغته أنها ستقوم بتصويره بمقطع فيديو لتثبت رفضه تقاضيه المبلغ، مضيفة أن عدداً من الركاب عرضوا عليه أن يدفعوا له المبلغ، بعد تعاطفهم معه ولكنه رفض أيضا.

صاحب واقعة قطار منوف: تعرضت للضرب والإهانة من الكمسري

من جانبه، قال محمد رشاد، صاحب واقعة قطار منوف، الذي أثار الفيديو المتداول له حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الكمسري أهانه بطريقة سيئة، رغم محاولته تهدئته، قائلا «زقني وأهاني جامد».

وأضاف «رشاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان ذاهب لزيارة حماته في الحامول وبرفقته ابنته الصغيرة، قادما من القاهرة، قائلا: «أنا اتهانت جامد من الكمسري واعتدى عليا بالضرب، وبنتي حالتها النفسية وحشة»، موضحا أنه تعجب من موقف الكمسري، وتعنته لعدم حصوله على ثمن التذكرة من الركاب، مؤكدا أن الجميع تعاطف معه في القطار، وحاولوا مساعدته.

وقال أحمد رشاد، شقيق «محمد»، صاحب واقعة قطار منوف، إن شقيقه تعرض للاعتداء من قبل الكمسري أمام ابنته، وتم التعامل معه بطريقة سيئة، موضحًا أن زوجة شقيقه متوفاة، لكنه تزوج بأخرى لتساعده على تربية بناته الثلاث والاهتمام بوالدته الكبيرة، مؤكدا أن شقيقه يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالقاهرة.

السكة الحديد توقف كمسري قطار منوف

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا حول واقعة قطار منوف، تؤكد الهيئة أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كل المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأضافت هيئة السكك الحديدية، في بيانها، أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية، مؤكدة على الاحترام التام لكل جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.