نائب رئيس جنوب السودان: أنا خريج كلية التجارة بجامعة الزقازيق

أعرب الدكتور جيمس واني ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، عن سعادته بإقامة معرض «صنع في مصر» بالعاصمة الجنوب أفريقية جوبا، مشيرًا إلى أنه تعلم في جامعة الزقازيق وحصل على بكالوريوس التجارة من كلية التجارة بالزقازيق منذ 30 عاما قبل أن يحصل على الماجستير والدكتوراه من بريطانيا.

وأشاد نائب رئيس جنوب السودان خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل على هامش افتتاح معرض «صنع في مصر» بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا وأذيع في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» بالتطور الكبير الذي شهدته مصر، لافتًا إلى أنه أصبح الآن لا يوجد فرق بين الانتاج الأوروبي والإنتاج المصري، مبديًا إعجابه الصناعات الكهربية المصرية وجودتها العالية التي تشبه المنتجات الأوروبية.

وأكد نائب رئيس جنوب السودان أن هناك أكثر من 20 اتفاقية للتعاون المشترك سيتم توقيعها مع الجانب المصري، متوقعًا حدوث تطور في إقامة المصانع المصرية في جنوب السودان، خاصة في مجال التعدين واستخراج وصناعة المعادن واستخراج البترول.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون في مجال الزراعة، مشيدًا بخبرة مصر الزراعية والتي تعتبر أول بلد زراعية في العالم وأنهم تعلموا الزراعة منذ آلاف السنين.

كما توقع تسهيل الإجراءات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والجنوب أفريقيين خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن الرئيس الجنوب سوداني لديه حماسة لمزيد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع مصر وأنه وجه بتطوير العلاقات مع مصر بسرعة لمزيد من التنمية والرخاء.

وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور جيمس واني ايجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية التحية والتقدير للشعب المصري عامة ولأهالي الزقازيق خاصة حيث عاش بينهم إبان فترة حصوله على البكالوريوس من جامعة الزقازيق.