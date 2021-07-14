جامع: معرض «صنع في مصر» بجنوب السودان يعرض منتجات 40 شركة مصرية

أبدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، سعادتها بالاستقبال الحافل من الأشقاء في جنوب السودان، لافتة إلى أن معرض «صنع في مصر» عبارة عن معرض لسلع ومنتجات مختلفة من 40 شركة مصرية، وتشمل صناعات غذائية ومنسوجات وأجهزة كهربية وصناعات صغيرة ومنتجات يدوية ومنتجات الأثاث المصرية.

وأوضحت جامع، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل على هامش افتتاح معرض «صنع في مصر» بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا وأذيع في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الأثاث المعروض في المعرض مصنوع في جنوب السودان بأيدي وخبرات مصرية ويتسم بالطابع المصري الأصيل.

وأشارت إلى أن الدولة تنتهج فتح أسواق أفريقية جديدة وتعطيها قدرا من الأهمية والدعم، وأن ذلك يتم ترجمته بواسطة اتفاقيات التفاهم المختلفة، مشددة على أن هذه الاتفاقيات يتم تفعيلها باستمرار، لافتة لمتابعة الرئيس السيسي لمذكرات التعاون المختلفة ومتابعة تنفيذها، خاصة دولة جنوب السودان وأن كل ما تم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه من أجل التيسير على رجال الأعمال لممارسة أعمالهم ضاربة المثل باتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر وجنوب السودان.

وأكدت جامع أن القيادة تولي الاستثمار في جنوب السودان أهمية كبيرة لفتح الشهية للمنتجات المصرية، لافتة إلى أنه سيتم العمل على إنشاء منطقة لوجستية لعرض المنتجات المصرية تكون كمعرض دائم لها خاصة الأدوات المنزلية، مؤكدة أن معرض «صنع في مصر» بداية لمزيد من المعارض والتعاون وأنه سيكون معرضا سنويا، مشددة على حرص مصر على التواجد بجنوب السودان بشكل دائم.