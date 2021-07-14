وزير مالية جنوب السودان: لدينا مجالات كثيرة أمام المستثمرين المصريين

وصف إتيان دينج إتيان، وزير مالية جنوب السودان، افتتاح معرض «صنع في مصر» بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا بأنه حدث مهم ويربط مصر وجنوب السودان بمزيد من العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي مشيرًا إلى أن دولة جنوب السودان تعتبر دولة وليدة ويمكن أن تكون سوقا للمنتجات المصرية، لافتًا إلى اعتياد المواطنين في جنوب السودان على المنتجات المصرية، مشددًا على وجود مجالات كثيرة أمام المستثمر المصري بجنوب السودان.

وشدد وزير مالية جنوب السودان خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل على هامش افتتاح معرض «صنع في مصر» بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا وأذيع في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» على إمكانية أن تكون جنوب السودان سوقا للمنتجات المصرية وذلك لرفع قيمة التبادل التجاري بينهم، مشيرًا إلى أن أكثر ما يأتي لجنوب السودان من بضائع ترد من دول الجوار مثل كينيا وأوغندا، مؤكدًا أن الحدود بين جنوب السودان والسودان على وشك افتتاحها، معربًا عن أمله لمزيد من التبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان وقتها.

وتذكر وزير مالية جنوب السودان اجتماعه مع وزير المالية المصري منذ عامين والاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية عدم الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقات.

وكشف «إتيان» عن قرب افتتاح البنك التجاري المصري لفرع بجنوب السودان وكذلك البنك الأهلي المصري لفتح مجالات لتمويل المستثمرين خاصة المستثمرين المصريين في جنوب السودان، مؤكدًا أن دولة جنوب السودان دولة جديدة ولا يوجد فيها استثمار في مجالات الطرق والكهرباء والزراعة وأن هذه المجالات يمكن أن تكون مفتوحة أمام المستثمر المصري.