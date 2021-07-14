التنمية المحلية: عمل مسح يومي لمخالفات البناء لإزالتها بشكل فوري

حذر الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، من سمَّاهم بـ«ضعاف النفوس» ممن يفكرون في البناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا لوجود خريطة للمتغيرات المكانية وعمل مسح يومي ومتابعة للبناء المخالف، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم إرسالها فورًا للمحافظ والذي سيحيلها لجهاز التفتيش المختص لإزالتها فورًا بالتعاون مع مديرية الأمن التابعة للمحافظة.

وكشف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تفاصيل استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الوزير نبَّه على المحافظين بضرورة التشديد في 7 محاور رئيسية ومنها متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتصدي لمحاولات البناء المخالف وضرورة رفع المخلفات والقمامة.

وأشار قاسم إلى أن الوزير نبَّه على ضرورة رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وربط غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بغرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات والتشديد على ضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية والمحلية والتعامل الفوري مع أي حدث طارئ وسرعة الاستجابة للمشكلات.

وكشف قاسم عن وجود غرفة عمليات «صوتك مسموع» والتي تتلقى الشكاوى عبر تطبيق «واتساب» برقم 01150606783 لتلقي شكاوى الذبح خارج المجازر وذلك بعد التعميم على جميع المجازر العمومية بالفتح طوال فترة العيد والذبح للمواطنين مجانًا، مشددًا على تغريم ومعاقبة من يخالف هذه التعليمات ويذبح في الشارع.

وأكد أنه تم التشديد على متابعة مواعيد فتح وإغلاق الكافتيريات والمطاعم والمولات التجارية والحفاظ على النسبة التي قررتها اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا والخاصة بنسب تواجد المواطنين والتي وصلت لـ70%.

وشدد على منع إقامة أي شوادر للخراف والمواشي في الطرق الرئيسية والتنسيق مع الغرف التجارية لمتابعة أسعار السلع والتأكد من توافرها والتأكيد على توافرها ورفع درجة الاستعداد القصوى لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وتوفير سيارات نقل عامة ومتابعة المواقف العمومية والتأكيد على عدد استغلال المواطنين أو رفع الأجرة عليهم وتحديد إجازات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والإسعاف وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.