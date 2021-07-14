عاجل.. سقوط 8 قتلى عقب وقوع انفجار بحافلة في باكستان

أعلنت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، عن سقوط 8 قتلى من بينهم 4 صينيين نتيجة وقوع انفجار استهدف حافلة شمالي باكستان.

يذكر أنه قد لقى ضابط في الجيش الباكستاني وجندي مصرعهما، كما قُتل ثلاثة مسلحين تابعين لمنظمة إرهابية خلال تبادل إطلاق النار في منطقة «كورام» القبلية شمال غرب باكستان، وكان أوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني بالأمس بأن وحدة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمنية في المنطقة، لتصدم بمجموعة من الإرهابيين، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين بشكل مكثّف.

وأضاف البيان أن عملية التمشيط جرى تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، كشفت عن وجود لعناصر إرهابية في تلك المنطقة.