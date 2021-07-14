من 10 مساء حتى 4 صباحا.. قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة الليلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أطفيح، والقرى التابعة لها، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي الخميس، حيث أرجعت الشركة سبب الانقطاع لحدوث عطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطة مياه أطفيح المرشحة، ما تطلب إيقاف محطة مياه أطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات لإصلاح الخط، كما ناشدت أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة أنّها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

توصيل المياه مجانًا للأسر الأكثر احتياجا بمركز الصف

ولفت المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع، مشيرا إلى أنّ بناء شراكات فعالة بين الشركات التابعة وتلك المؤسسات، يعظّم الاستفادة من خلال المساهمة لتوصيل الوصلات المنزلية للأسر غير القادرة.

تعزيز دور المشاركة المجتمعية بالشركة في تنمية المجتمع

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنّ الشركة أوصلت مياه الشرب لعددٍ من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى أرض البنك وعزبة السلام وأرض أبو فيصل التابعة لمركز الصف بالجيزة، في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومؤسسة محبي خاتم المرسلين للتنمية والأعمال الخيرية، في ضوء تعزيز دور المشاركة المجتمعية بالشركة في تنمية المجتمع.

وأشاد «بدوي» بدور مؤسسات المجتمع المدني في رفع العبء عن تلك الأسر بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنّ الشركة تولي اهتماما كبيرا بالمشاركة المجتمعية، وبأهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لما لها من دور مهم في النهوض بمستوى معيشة المواطنين.