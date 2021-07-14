النيابة العامة تحقق في مصرع شقيق رامي صبري غرقا بترعة المريوطية

تلقت النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة البدرشين، بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا (بترعة المريوطية) حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان، وتبيّن فيما بعد أنّه شقيق الفنان رامي صبري، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة، إلى أنّه عقِبَ عِلْم ذوي المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه لذلك بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز في ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها، فاستغاث لإنقاذه لكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفي.

وناظرت النيابة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحر بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت والد المتوفى و2 عاوناه لإيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجري التحريات فأكد غرقَ المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت النيابة بضبط الثلاثة لاستجوابهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.