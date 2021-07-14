عامل يصيب نفسه بطلق ناري وإصابة عامل في حريق بسوهاج

أصيب عامل بطلق ناري بالخطأ في مركز طما شمال سوهاج، أثناء عبثه بفرد صناعة محلية، وتم نقله لمستشفى طما المركزي، وتحويله لمستشفى اسيوط الجامعي للعلاج، كما أصيب عامل بحروق في الوجه واليدين في حريق اندلع بشقته الكائنة بدائرة مركز جرجا.

تلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج بلاغا بوصول «أحمد. ف. ب» 30 سنة، عامل ويقيم بمركز طما إلى المستشفي المركزي، مصاباً بطلق ناري بكف اليد اليسرى، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبسؤاله أفاد بأنه أثناء عبثه بسلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاده، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما ورد بلاغا لمركز شرطة جرجا بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة المركز انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين نشوب الحريق بشقة في الطابق الثاني ملك «شريف.خ.ا»، 40 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة بحروق سطحية في الوجه واليدين وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤاله رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة.