رزقت بـ«إبراهيم».. صابر النوبي يعلن عن مولوده الأول من الفرنسية «مانو»

في نوفمبر الماضي أعلن «صابر عسكر»، ابن النوبة بأسوان عن زواجه بالفرنسية «مانو»، 26 عاماً ، بعد قصة حب جمعت بينهما اختتمت بالزواج من الفتاة الفرنسية التي عاشت في أسوان وأعلنت عشقها للمحافظة الجنوبية، ولم تنته القصة بالزواج فقط بل أعلنت مانو اعتناقها للدين الإسلامي وتم إعلان زواجها الرسمي بقرية «هيسا» النوبية الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان، واحتفل بها أبناء النوبة وعدد كبير من أبناء أسوان .

إعلان المولود الأول لعسكر ومانو

وبعد الزواج حملت الفرنسية لتمر الأيام والشهور وينتظر صابر عسكر وزوجته قدوم المولود، وكتب صابر عسكر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «الحمد لله رب العالمين رزقني الله بمولود (إبراهيم) نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعله صالحاً»، ونشر صورة وهو يحتضن مولوده .

إسلام مانو الفرنسية

وكانت «الوطن»، نشرت قصة زواجهما فى منتصف نوفمبر الماضي، عقب نطقها للشهادتين داخل جزيرة «هيسا» النوبية، الواقعة في المنطقة ما بين السد العالي وخزان أسوان، في حضور لفيف من أهالي النوبة، وفي مقدمتهم الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بأسوان .

صابر.. التقيت بها منذ 3 سنوات

«صابر عسكر»، قال إنه التقى بها قبل ما يقرب من 3 سنوات، من خلال عمله في مجال السياحة، ونشأت بينهما علاقة غرامية، واتفقا على الزواج، وطلبت منه مساعدتها لاعتناق الإسلام، مشيراً إلى أنها تعشق محافظة أسوان بشكل عام، والقرى النوبية على وجه الخصوص.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «إسلام زوجتي فى هذه الفترة العصيبة، والقريبة من أحداث فرنسا وإعادة الرسوم المسيئة لنبي الرحمة، والانتقادات الكبيرة للعالم الإسلامي وخاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بسبب دفاعه عن الرسوم المسيئة، باعتبارها حرية تعبير عن الرأي، أعتقد إن إسلام زوجتي هو رسالة تؤكد أننا دين سلام، يسعى إليه العديد من أصحاب الديانات الأخرى».