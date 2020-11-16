"مانو" فتاة فرنسية تتزوج نوبياً وتشهر إسلامها بأسوان

عقب نطقها للشهادتين داخل جزيرة "هيسا" النوبية، الواقعة في المنطقة ما بين السد العالي وخزان أسوان، جنوب مدينة أسوان، أعلنت فتاة فرنسية إسلامها، وتزوجت من شاب نوبي من أبناء الجزيرة، وسط فرحة كبيرة وفي حضور لفيف من أهالي النوبة، وفي مقدمتهم الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بأسوان.

الشاب "صابر عسكر"، زوج الفتاة الفرنسية "مانو"، االبالغة من العمر 26 عاماً، قال إنه التقى بها قبل ما يقرب من 3 سنوات، من خلال عمله في مجال السياحة، ونشأت بينهما علاقة غرامية، واتفقا على الزواج، وطلبت منه مساعدتها لاعتناق الإسلام، مشيراً إلى أنها تعشق محافظة أسوان بشكل عام، والقرى النوبية على وجه الخصوص.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" قائلاً: "إسلام زوجتي فى هذه الفترة العصيبة، والقريبة من أحداث فرنسا وإعادة الرسوم المسيئة لنبي الرحمة، والانتقادات الكبيرة فى العالم الإسلامي من تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بسبب دفاعه عن الرسوم المسيئة، باعتبارها حرية تعبير عن الرأي، أعتقد إن إسلام زوجتي هو رسالة تؤكد أننا دين سلام، يسعى إليه العديد من أصحاب الديانات الأخرى".

من ناحية أخرى، استأنف الشاب "رمضان صبري"، المعروف بين أهالي جزيرة "هيسا"، باسم "أنّوري"، العمل في مشروعه الخاص، الذي بدأه قبل عامين، بتوثيق الحياة على الجزيرة الأقدم في النوبة بأسوان، والتي لايزال أهلها يحافظون على العادات والتقاليد الخاصة بهم، ولا يتحدثون فيما بينهم إلا باللغة الأم، حيث بدأ بتصوير المعالم الطبيعية في الجزيرة، والطيور النادرة التي تلتقى على أرضها، وأكد أن مشروعه يهدف إلى توثيق الفترة الحالية على الجزيرة، لتعرف الأجيال القادمة تاريخها.

ولا يقتصر مشروع الشاب الثلاثيني على توثيق الحياة على الجزيرة النوبية بالتصوير فقط، وإنما يعمل على تأليف كتاب يجمع في فصوله كل ما يخص مظاهر الحياة على الجزيرة، وأوضح أن الكتاب يحتوي على فصل عن العادات والتقاليد، وفصل عن الطيور والنباتات النادرة بالجزيرة، وفصل عن الاحتفالات والطقوس الخاصة بها، إلى جانب فصل عن أهل القرية وقصصهم الإنسانية، ليصبح بمثابة مرجع تاريخي عن "هيسا"، تستفيد منه الأجيال القادمة.