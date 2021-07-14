عاجل.. أسعار السجائر الجديدة: 24 جنيها لـ«كليوباترا بلاك»

أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وكان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، أكد أن أسعار السجائر في مصر ستشهد زيادة في أول يوليو 2021، وهي زيادة مقررة منذ إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.

وأضاف أن قانون التأمين الصحي نص على أن تكون هناك ضريبة بقيمة 25 قرشاً كل 3 سنوات على السجائر حتى تصل إلى 1.5 جنيه، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك زيادتان أخريان حتى تصل إلى 1.5 جنيه.

وذكر رئيس الشركة الشرقية للدخان، الحكومية، أن تلك الزيادات ستكون على كل علب السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء.

وأشار إلى أن هناك زيادة أخرى ستتم وهي بقيمة 25 قرشاً طبقاً لضريبة القيمة المضافة، متابعاً: «الزيادة الإجمالية على علب السجائر المحلية والمستوردة ستكون 50 قرشاً، مقسمة بواقع 25 قرشاً منها ضريبة قانون التأمين الصحي، و25 قرشاً ضريبة القيمة المضافة".

يذكر أن الشركة الشرقية للدخان هي الشركة الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر، وتعتبر ضريبة التأمين الصحي، أحد مصادر تمويل قانون التأمين الصحي الشامل في مصر.