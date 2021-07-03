«شعبة الدخان» لـ«تجار التجزئة»: لا زيادة على أسعار السجائر حتى الآن

دعت شعبة الدخان بغرفة القاهرة التجارية، تجار السجائر «التجزئة»، إلى الالتزام بالأسعار المقررة سلفاً من قبل شركات السجائر، دون فرض أي زيادة، وذلك بعدما تلاحظ فرض عدد كبير من أصحاب الأكشاك، زيادة على أسعار بعض الأصناف بنحو 2 و3 جنيهات في الفترة الأخيرة، وذلك قبل إعلان الشركات رسميا عن أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة منتصف الشهر الجاري.

تأتي تصريحات الشعبة بعد رفع عدد من تجار التجزئة، منتصف ليل الأربعاء الماضي، أسعار السجائر، بالمخالفة للتسعيرة المعلنة من جانب الشركات.

وقال عدد من تجار التجزئة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الموزعين أبلغوهم بأسعار السجائر الجديدة فى ذلك اليوم، فيما أكد هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»: أن الشركة لم ترفع أسعار السجائر المحلية مليمًا واحدًا حتى الآن، سواء كليوباترا أو بوكس أو سوبر.

وأضاف تجار بـ«الغرف» فى تصريحات لـ«الوطن»: أن هناك أكثر من سعر لـ«العلبة» في السوق، خاصة المحلية مثل «كليوباترا» و«السوبر»، محذرين من عدم الالتزام بالأسعار الجديدة لأن ذلك الأمر سيقود إلى عقوبات بالغرامة، لدى بيعهم السجائر بأسعار مخالفة للسعر المعلن.

ومن جهته، نفى إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، رفع شركات السجائر الأسعار حتى الآن، قائلا: «مفيش جنيه زيادة على الأسعار الأخيرة»، بينما كشف مصدر مطلع، أن بعض التجار بدأوا عمليات تعطيش للسوق قبل الزيادات المرتقبة في شهر يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادات المرتقبة في شهر يوليو معلومة مسبقاً وأن الزيادة ستكون لصالح التأمين الصحي الشامل المحددة وفقا لقانون هيئة التأمين الصحي.

أسعار السجائر اليوم:

كليوباترا كينج سايز 16.50 جنيها

كليوباترا سوفت كوين 17 جنيها

بوسطن/ بلمونت 17.50 جنيها

كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18 جنيها

مونديال «أحمر - أزرق - سلفر - مينتول» 18.50 جنيها

سوبر 19 جنيها

كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها

مارلبورو بأنواعها 44 جنيها

ميريت بأنواعها 48 جنيها

«إل إم» بأنواعها 33 جنيها

MARLBORO CRAFTED بـ36 جنيها

دانهيل 44 جنيها

كِنت 38 جنيها

روثمانز 32 جنيها

لاكي ستريك 32 جنيها

بال مال 27 جنيها

كاميل 37 جنيها

وينستون 30 جنيها

إل دي 27 جنيها.

كانت الحكومة أصدرت في عام 2018، قانون التأمين الصحي الشامل ونصت مواده على فرض رسوم بنحو 75 قرشًا من قيمة أسعار السجائر لكل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية كأحد موارد ومصادر تمويل الهيئة.