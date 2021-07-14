الجارديان: ارتفاع إصابات كورونا في هولندا 500% رسالة لبريطانيا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هولندا بدأت تشهد علامات مقلقة في انتشار فيروس كورونا، وهو ما اعتبرته الصحيفة مشابهة لما قد يكون في انتظار بريطانيا بعد رفع قيود فيروس كورونا في 19 من الشهر الحالي، وتابعت الصحيفة أن هولندا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة بعد أن ألغت جميع القيود المتبقية تقريبًا وأعادت فتح النوادي الليلية في أواخر يونيو، ولكن تم إغلاق النوادي الليلية مرة أخرى حتى 13 أغسطس على الأقل وسيتعين إغلاق الحانات عند منتصف الليل.

وثبت ما يقرب من إصابة نحو 52 ألف شخص في هولندا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة أكثر من 500%، وذلك بحسب المسؤولين الهولنديين، الذين أضافوا أنه من بين الإصابات التي يمكن تتبع مصدرها حدث 37% منها في مكان ضيافة مثل حانة أو نادٍ، ومع ذلك، فإن إحدى العلامات الإيجابية هي أن دخول المستشفيات في هولندا ارتفع بنسبة 11% فقط، وهو ما يعادل 60 مريضًا فقط، ولذا يبدو أن التأرجح بين إعادة الفتح والقيود قد تستمر في جميع أنحاء أوروبا لبعض الوقت في المستقبل.

وكانت هولندا قد نجحت في إعطاء 18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، وأشارت أحدث البيانات إلى أن معدلات التطعيم تم تقديره بنحو 176 ألفا و199 جرعة في اليوم الواحد ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بجرعتي اللقاح، وبدأت هولندا حملة التطعيم قبل نحو 26 أسبوعا، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 1.76 مليون، والوفيات إلى 18 ألفا و50 حالة، كما أن أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد تم تسجيلها منذ عام و19 أسبوعا.