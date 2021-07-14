روسيا تُسجل 23 ألفا و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 23 ألفا و827 إصابة جديدة بالفيروس التاجي «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و857 ألفا وإصابتين.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد اليوم الأربعاء أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كل مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 2552 إصابة من الإصابات الجديدة كانت دون أعراض سريرية، ما يمثل 10.7 بالمئة من أعداد المصابين الجدد.

وأشار البيان إلى تسجيل 786 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 145 ألفا و278 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3966 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ2469 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1942 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 21 ألفا و269 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى خمسة ملايين و257 ألفا و483 شخصا.