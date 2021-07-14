استشاري تغذية: لحوم الأضاحي تحوي مادة تدخل في بروتوكول علاج كورونا

قدم الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، نصائح لتجنب بعض العادات الخاطئة لتناول اللحوم في عيد الأضحى والابتعاد عنها، قائلا إنّ الإفراط في تناول الأطعمة بشكل عام له أضرار، وهذا ينطبق أيضا على تناول اللحوم، فإذا جرى تناول كميات مناسبة منها فسيتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

فوائد اللحوم

وأضاف «سامي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن اللحوم بها كميات كبيرة من الزنك، ومن المعروف أن الزنك يُستخدم بشكل أساسي كبروتوكول علاج كورونا، كما أن اللحوم تحتوي على كميات من الحديد، لذا الشخص الذي يعاني من فقر الدم أو الأنيميا تُنصح بأن يكون ضمن وجبتهم اليومية اللحوم.

منها النقرس والجلطات.. أضرار الإفراط من تناول اللحوم

وأشار إلى أن اللحوم تحتوي على الكثير من الأملاح والفيتامينات، ولكن الإفراط في استهلاك اللحوم أكثر من اللازم أو المسموح به ينقلب للضرر، وليس للنفع، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على القلب وزيادة الكوليسترول في الدم، والجلطات وأمراض النقرس أو كما يُسمى «داء الملوك»، لافتا أن الكثيرين يجدوا أنهم مصابين بالنقرس دون معرفتهم بذلك.

أضرار جسيمة من اللحوم مجهولة المصدر والمُصنعة

وشدد الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، أن اللحوم مرتبطة بشكل كبير بحدوث سرطان القولون والمعدة، وهذا في حال عدم معرفة مصدر اللحمة، نظرا إلى أن الحيوانات التي تتناول غذاء غير صحي أو هرمونات سبب أساسي لسرطان القولون والمعدة، كذلك اللحوم المُصنعة، مؤكدا على أن اللحوم المُصنعة مثل البسطرمة واللانشون مرتبطة بشكل أساسي بسرطان المعدة والقولون.

الطريقة الصحيحة لتسوية اللحوم

ولفت أن تسوية اللحمة على نار عالية بشكل كبير خطأ، فلابد من تسوية اللحم على نار متوسطة لهادئة لمدة طويلة مثل ساعة ونصف أو ساعتين للتسوية، محذرا من شواء اللحوم وتعرضها للنار بشكل مباشر.