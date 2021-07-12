أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى.. تبدأ من 65 جنيها

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، استعدادا لعيد الأضحى المبارك وتيسيرا على المواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية سواء المجمدة، أم الطازجة، والخراف الحية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- يصل سعر اللحوم الطازجة السوداني إلى 85 جنيهًا للكيلو.

- سيتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانى إلي 85 جنيها للكيلو.

- طرح اللحوم الضأن السوداني المبردة، بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 65 جنيهًا.

- طرح الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم.

تحذير من أكل اللحوم مباشرة بعد الذبح

ونصح جزارون بالغرف التجارية منهم محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، بعدم تناول لحوم الأضحية بعد ذبحها مباشرة والانتظار لفترة تمتد لساعات حتى تناولها، مشددا على ضرورة حفظها في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

وقال وهبة، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن طهي اللحوم مباشرة يجعل مذاقها غير طيب نظرا لكثرة الريم.

وفي ذات الصدد، كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع الوزارة درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى وجود العديد من الحملات الرقابية لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بهدف الوصول إلى سلعة آمنة وسليمة صحيا ومطابقة للمواصفات حرصا على سلامة المواطنين ومن أجل تقديم خدمة جيدة لهم.

وأشار إلى أن وزارة التموين تعمل على ضبط الأسعار في السوق، من خلال ضخ كميات كبيرة بجميع منافذ الوزارة.