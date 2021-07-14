عاجل.. تحذير هام من وزير الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى 2021

أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، المساجد التي ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، مؤكّدا أنَّه سيتمّ السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط والتي تقام بها صلاة الجمعة على مدار الأيام الماضية، محذرًا من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأكّدت وزارة الأوقاف، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بـ15 شرطًا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

1- ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين والعاملين.

2- اصطحاب المصلی الشخصي.

3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4- استمرار غلق دورات المياه.

ضوابط وشروط صلاة عيد الأضحى 2021

5- استمرار عدم فتح الأضرحة.

6- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية.

8- عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9- السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

10- بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

11- قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

محظورات في صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

12- استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة.

13- استمرار تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

14- التشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم.

15- على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يفتح أي مسجد يغلق نهائيًا، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.