قائمة أسعار السجائر الجديدة يوليو 2021.. «علشان محدش يغشك»

حذرت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، تجار التجزئة، من رفع أسعار السجائر الجديدة 2021عما هو مقرر بشكل رسمي، اعتباراً من اليوم، بعدما أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" قائمة أسعار السجائر الجديدة يوليو 2021.

وقال إبراهيم الإمبابي رئيس الشعبة، لـ"الوطن"، إن أسعار السجائر الجديدة يوليو 2021دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ولم تتجاوز الزيادة المقررة أكثر من جنيه واحد، محذراً التجار من عدم التقيد بالأسعار الجديدة، ومطالباً المستهلك بالامتناع عن الشراء في حال زيادة الأسعار من جانب التجار عما هو مقرر سلفاً.

وحصلت "الوطن" على قائمة أسعار السجائر الجديدة والسابقة، كما يلي:

وطبقا للبند التاسع من قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يوضح سبب ارتفاع أسعار السجائر، حيث ينص على توقيع رسوم على التبغ والسجائر بقيم معينة، جاءت على النحو التالي:

1- ينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أننا سنكون أمام أسعار السجائر الجديدة في هذا التاريخ.

2- كما يتم إقرار 10%من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.جنيه ونصف قيمة الزيادة المستهدفة من قبل الحكومة

وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وتسهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، والتي من أبرزها فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها.

وتسهم مصانع المعسل بحصة تقدر بنحو 30% من تلك الضريبة، حيث تورد إلي الخزانة ما يزيد عن 20 مليار جنيه ضرائب وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.