جندية سعودية تقدم مؤتمرا صحفيا حول الحج لأول مرة في تاريخ المملكة (فيديو)

لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، قدمت الجندية السعودية، عبير الراشد، أمس، المؤتمر الصحفي الذي تعقده القيادات الأمنية قبيل موسم الحج كل عام، لتصبح أول امرأة تؤدي تلك المهمة التي كانت حكرا على الجنود.

ولفتت وسائل إعلام سعودية إلى أن «الجندية خطفت الأنظار اليوم حين قدمت فعاليات المؤتمر السنوي لقوات أمن الحج، وقد تميزت بالحضور الكبير والثقة في النفس فضلا عن صوتها القوي»، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأوضحت أن الجندية ظهرت بزيها العسكري الأسود، بما فيها قبعتها التي ارتدها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين يشاركون في المؤتمر الصحفي، وبينهم مدير الأمن العام، قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد طويان.

فيديو الجندي "عبير الراشد" تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن #الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cxHjpOtedF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2021

كما ألقت الجندية عبر منصة المؤتمر الصحفي، كلمة ترحيبية قصيرة، قبل أن تعلن بدء المؤتمر الصحفي الذي يشرح فيه الضباط المسؤولون عن أمن الحج الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على الحجاج وتسهيل نسكهم.

وبعد أن أدت الراشد التحية العسكرية قالت: «نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442، الذي يتم فيه تسليط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين».

فيما شهد مقطع فيديو يوثق تقديم الراشد للمؤتمر الصحفي، تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مشجعة وترحيب واسع بتقديم الجندية المؤتمر الصحفي حول الحج.

وتتخذ السلطات السعودية سلسلة من الإجراءات لتوسيع حقوق النساء ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية في المملكة في إطار خطة الإصلاحات «رؤية السعودية 2030» التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بهدف جذب الاستثمارات العالمية والتخلص عن الاعتماد على النفط في الاقتصاد.