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السعودية: نستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميا بلقاح كورونا

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
05:14 م | الثلاثاء 13 يوليو 2021
حملات التطعيم ضد كورونا مستمرة في السعودية

حملات التطعيم ضد كورونا مستمرة في السعودية

أكد وكيل وزارة الصحة السعودية، عبدالله عسيري، اليوم، الثلاثاء، أن المملكة تستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا.

وقال عسيري، في تصريحات خاصة لقناة الإخبارية السعودية: «لدينا أكثر من 500 مركز لقاحات، ومستمرون في التوسع بمراكز جديدة»، مضيفًا أنه عند تلقي 70% من المجتمع للقاح، سنصل للمناعة المجتمعية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، ألفًا و295 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 503 آلاف و734 إصابة.

 

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