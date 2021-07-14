محافظ المنيا يوجه بتجهيز المجازر الحكومية استعدادا لعيد الأضحى

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في تنظيم حملات صيانة وتجهيز المجازر الحكومية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

ووجه اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح، وتجهيز مجزر المطاهرة البحرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كما تابع سير العمل وانضباطه، بمجمع مواقف الإخصاص، بحي شمال المدينة، وموقف الأقاليم بطريق مصر أسوان الزراعي، وذلك للتأكد من أداء العاملين لمهامهم، وفق التكليفات اليومية كتنظيم السيارات، وتحصيل الرسوم المقررة، والتعاون مع الجهات المعنية لضبط والتزام السائقين بالتعريفة المقررة دون فرض أي زيادة في الأجرة، بالإضافة إلى متابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات، كما تابع أعمال رفع منظومة النظافة، والتجميل، بمنطقة معهد الأورام وبنك الدم، كما تم إصلاح وصيانة كشافات بطريق طراد النيل من قرية أبو قرين إلى قرية العوام وداخل قرية العوام.

كما تابع المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، سير العمل بالمركز التكنولوجي، موجها بسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وتيسير الإجراءات، وحسن المعاملة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة، ورفع المخلفات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرى نزلة البدرمان.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، أعمال تدعيم شبكات الصرف الصحي بقريتي، «برمشا، والأقدام 5»، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، بالإضافة إلى متابعة أعمال ورفع المخلفات، بدائرة الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر، حيث تم نقل المخلفات للظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أعمال منظومة النظافة، ونقل القمامة من المقلب الوسيط بالمدينة إلى المدفن الصحي بالصحراوي الشرقي، وذلك حفاظا على نظافة البيئة وصحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.