زايد: الصحة العالمية أكدت أن مصر بمستوى منخفض من حيث خطر انتشار كورونا

قدّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عرضا بشأن آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وموقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية، حيث استهلت وزيرة الصحة عرضها، بتناول الموقف الوبائي لانتشار الفيروس على مستوى العالم، مشيرة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية قيّمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس على مستوى العالم، وقسّمته إلى 6 مستويات، تقع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار الوباء.

2156 سيارة إسعاف بمحيط لجان الثانوية العامة.. وغرف طوائ مركزية لتأمين الامتحانات

وتطرقت وزيرة الصحة، إلى خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى الدفع بـ2156 سيارة إسعاف موزعة بمحيط اللجان بجميع محافظات الجمهورية، وتطبيق الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية بلجان الامتحانات، وتفعيل غرفة طوارئ مركزية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشارت زايد، إلى الدراسة التي أُجريت لبيان مدى تطابق تشخيص مرضى كورونا بالموجات فوق الصوتية مع التشخيص بـCT، إذ أظهرت الدراسة أنّ 80% من الحالات يتطابق تشخيصها، وأنّ الموجات فوق الصوتية للرئة مع التشبع بالأكسجين، تُعد أداة فعالة للغاية في اتخاذ القرار، لإعطاء الأولوية لدخول المستشفى للمرضى بفيروس كورونا في أماكن الرعاية الصحية ذات الموارد المحدودة.

توريد 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الأسبوع الماضي.. وتوريد مليون أخرى بنهاية الأسبوع المقبل

وأوضحت وزيرة الصحة، أنّه جرى توريد 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الأسبوع الماضي، ومن المقرر توريد مليون جرعة منه بنهاية الأسبوع المقبل، وجرى توريد 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك، وانتهت إجراءات الإفراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس، وتوفير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا.

توريد 2000 لتر من المواد الخام للقاح كورونا قريبا

وتابعت أنّه في مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس، جار العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ، والمتوقع الانتهاء منها بداية شهر أغسطس، وقريبا يتم توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو.

ولفتت الوزيرة إلى جهود حملات تطعيم الحصبة في مصر أثناء جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية لجميع الجرعات الروتينية السبعة، وصلت إلى نسبة 95%، وجرى تطعيم نحو 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية السبعة شاملة طعم MMR (الحصبة + الحصبة الألماني + غدة النكاف) الذي يتم تطعيم الأطفال به مرتين عند سن (12 شهرا + 18 شهرا).

واستعرضت زايد، موقف إرسال المساعدات الطبية إلى تونس، والسودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي في البلدين الشقيقين، والمساعدة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، لافتة إلى إرسال 32 طنا من المساعدات الطبية إلى الأشقاء في تونس، وجار التجهيز لإرسال نحو 55 طن مساعدات أخرى، على أن يتم إرسالها في أقرب وقت، مضيفة أنّ المساعدات الطبية لجمهورية السودان الشقيق، شملت أجهزة طبية، وأدوية، وأسطوانات أكسجين، ولقاح فيروس كورونا المستجد.

تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي، أشارت وزيرة الصحة إلى تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال من خلال 3 مراكز جرى تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، ومركز مستشفى عين شمس الجامعي.

وتابعت الوزيرة، أنّه جرى تخصيص الخط الساخن 106، لاستقبال استفسارات المواطنين بشأن المبادرة، وحتى الآن جرت مناظرة 25 حالة، وجار بدء الحقن لـ8 حالات منها.

مشروع «مشتقات البلازما» يبدأ بتجميعها من خلال 6 مراكز بـ4 محافظات

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، قالت الوزيرة إنّ المرحلة الأولى من مبادرة المشروع القومي للتبرع بالبلازما، تبدأ بتجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي نحو 90 كرسيا، بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.

وعن المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، أوضحت الوزيرة أنّه جار البدء في تجميع عينات الدم بمستشفيات محافظة القاهرة، للبدء في تفعيل برنامج حديثي الولادة بالحضانات لاكتشاف 19 مرضا خاصا بالتمثيل الغذائي، على أن يتم تفعيل البرنامج بكل حضانات الجمهورية الشهر الحالي.