أبطال «معالي ماما» يحتفلون بانطلاق تصوير الفيلم بـ«تورتة كبيرة» (صور)

احتفلت أسرة فيلم «معالي ماما» بانطلاق تصوير مشاهد الفيلم خلال الساعات القليلة الماضية، ويلعب بطولته الفنانة بشرى، ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

فيلم «معالي ماما» يشارك في بطولته شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، ، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

«معالي ماما» اجتماعي كوميدي

واحتفل أبطال فيلم «معالي ماما» ببدء التصوير، من خلال تقطيع «تورتة» تزينت بصورة النجمين بشرى ومحمود الليثي، وأخذت الحلوى شكل السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية.

وحضر اليوم عدد من الأبطال، منهم بشرى ومحمود الليثي وسامي مغاوري، والمخرج أحمد نور، وقاموا بتقطيع التورتة احتفالًا ببدء التصوير.

المخرج: الأداء التمثيلي للوجوه الشابة سيكون مفاجأة

وقال المخرج والمنتج أحمد نور، في تصريحات صحفية، إنه يراهن في فيلم «معالي ماما» على الوجوه الشابة بالعمل حيث كان حريصًا على انضمامهم للمشاركة لما يتمتعون به من قدرة تمثيلية كبيرة، مؤكدًا أنهم سيكونون بمثابة مفاجأة للجمهور.

وحول إمكانية الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم خلال شهر أغسطس المقبل، قال المخرج أحمد نور، إنه بالفعل يسعى لذلك من خلال تكثيف أوقات التصوير في ظل حماس النجوم والتزامهم بالمواعيد تمهيدًا للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المتعلقة بالمكساج والمونتاج والموسيقى التصويرية، سعيًا لطرحه بدور العرض السينمائي.