زوج الفنانة بشرى: لا تكبرني بـ6 سنوات.. وأحبها منذ 25 عاما

قال سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، إنه يعرفها منذ 25 سنة، موضحا: «عندما كنت في عمر 13 سنة، وهي ليست أكبر مني بـ6 سنين كما يقولون، وكنت أحبها منذ هذه السن، لأنها تركيبة غريبة وتركيبة معقدة».

قصة ارتباطهما

وأضاف «هيكل» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الأربعاء: «كنت بطلًا للسباحة، وفي سن 13 سنة كانت طفولة بريئة ولكني لم أكن برئ، وأنا اللي اكتشفت بشرى، حيث كانت تغني في حفلة المدرسة، واستمع لها وعندما كانت هناك حفل، والمغني اعتذر، فرشحها للمنظمين، ووافقوا ومن هنا بدأت الطريق في عالم الغناء والفن و(ولعت الدنيا) وغنت في استاد، وبعد انتهاء الأغنية قلت لها: (أنا بحبك).. فردت عليا وقالت: (أوك).. وأنا اتعشمت.. وفضلنا أصحاب لغاية 16 سنة، وقالتلي أنا عندي مشكلة في القلب ومش هينفع نتجوز.. وبعدين طلع التشخيص غلط، ومعندهاش مشكلة في القلب وأنه فيما بعد التقاها في العجمي مع أحد أقربائه، وقالا إنهما تم خطبتهما، وفي نفس اليوم قرأ الفاتحة وخطب فتاة أخرى، لأنه تعرض لصدمة كبيرة لأنها ارتبطت بإنسان من نفس العائلة».

وتابع: بعد سنتين أو ثلاث سنوات كلاهما فسخ الخطبة، وحينها كان غاضبا جدا منها، وفي نفس الوقت يتواصل معها، ويطمئن على أحوالها، وفيما بعد تزوج، وبعد عدة سنوات تزوجت هي، وحينها كان في العراق وعاد إلى مصر لكي يحضر زفافها، وعندما جاء موعد مصافحة العروسين اقترب منها وقال لها: «ما أنتي قلبك سليم وبتعرفي تتجوزي أهو»، لافتا إلى أن كليهما استكمل حياته.

التفكير في مشهد الجونة

وعن المشهد الذي حدث في الجونة، قال إنه كان يرغب في خطبتها ولا يعرف الطريقة، وبعد إصابة أحد أصدقائه بالسرطان قرر ألا يفعل أي شيء إلا ما يحبه، وبعدها مباشرة اتصل بها، والتقيا، وكان من المقرر أن تتناول العشاء مع أصدقاء لها، فطلب منهم ألا يذهبا، لكي تتناول العشاء معه هو، وهذا ما حدث بالفعل، واعترف لها بحبه.