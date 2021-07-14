الصحة: إرسال 55 طن مساعدات طبية جديدة لتونس فى أقرب وقت

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تعمل على تجهيز 55 طن من المساعدات الطبية الإضافية لدولة تونس، موضحة أنه سيتم إرسالها في أقرب وقت ممكن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، وبخاصة بعد إعلان وزارة الصحة التونسية خروج أوضاع كورونا عن السيطرة.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، موقف إرسال المساعدات الطبية لكل من تونس، والسودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي فى البلدين الشقيقين، والمساعدة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، موضحة أنه تم إرسال 32 طنا من المساعدات الطبية إلى الأشقاء فى تونس، وجار التجهيز لإرسال حوالى 55 طن مساعدات أخرى، على أن يتم إرسالها فى أقرب وقت.

وتابعت: أن المساعدات الطبية لجمهورية السودان الشقيق، شملت أجهزة طبية، وأدوية، واسطوانات أكسجين، بالإضافة إلى لقاح فيروس كورونا المستجد.