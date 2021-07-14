مصدر بـ«الصحة»: تحرير 144 محضرا لعيادات ومنشآت طبية مخالفة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن شن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، خلال نهاية الشهر الماضي، مجموعة من الحملات التفتيشية في عدد المحافظات على عدد من المستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وحضانات أطفال، وعيادات خاصة، ومراكز علاج طبيعي، ومراكز تجميل.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الوزارة حررت 144 محضرًا لعدد من المنشآت التي مرت عليها، وعددها 4 آلاف منشأة.

المخالفات تمثلت في عدم التراخيص وضبط أدوية مغشوشة

وتابع المصدر، بأن مخالفات هذه المنشأت تمثلت في عدم وجود تراخيص، وكذلك عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

الغربية والقليوبية والفيوم أبرز المحافظات

وأضاف المصدر، أن أبرز المحافظات التي وُجدت فيها مراكز وعيادات صحية ومراكز علاج طبيعي مخالفة الغربية، والأقصر والدقهلية والإسماعلية وكفر الشيخ وبورسعيد والقليوبية والفيوم والوادي الجديد، مشيرًا الى أن هذه المنشآت أُغلقت بناء معلومات تقدم بها قطاع مكافحة الجريمة والمخدرات، التابع لوزارة الداخلية.

وأثار وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، في ترعة المريوطية بعد هروبه من إحدى المصحات، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد اكتشاف أن المصحة التى كان يعالج بها غير مرخصة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن صاحب المنشأة ليس طبيبًا وليس تابعًا للمهن الطبية، وليس من ذوي الاختصاص، كما أن المصحة بها نحو من 50 لـ 60 نزيلًا، نافية أن تكون المنشأة التي شهدت الواقعة قد تقدمت لوزارة الصحة للحصول على تراخيص إنشاء من الأساس.