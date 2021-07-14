«الصحة»: نجهز لحقن 8 أطفال ضمن مبادرة الضمور العضلي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 25 حالة ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه يجري بدء الحقن لـ8 حالات منها.

وأشارت إلى تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

ولفت الوزيرة إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم «106»؛ لاستقبال استفسارات المواطنين حول المبادرة.