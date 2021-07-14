«كلنا إنسان» مبادرة لشباب وفيتات الأقصر وقنا لدعم مرضى السرطان

بالهدايا والألعاب والفقرات الفنية المتنوعة، رسم أعضاء مبادرة «كلنا إنسان»، البسمة على وجوه الأطفال المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد.

ووسط أجواء مبهجة تنقل أعضاء المبادرة من أبناء محافظتي الأقصر وقنا بين أقسام المستشفى وشاركوا الأطفال اللعب، ووزعوا الهدايا عليهم في إطار المبادرة التي تهدف لدعم مرضى السرطان معنويا خلال رحلتهم العلاجية.

وأبدى أعضاء المبادرة سعادتهم الكبيرة بتواجدهم داخل صرح طبي عملاق ومميز على أرض الصعيد ومشاركتهم في دعم أطفال الصعيد من المرضى من خلال مبادرة «كلنا إنسان» التي تحرص على الاهتمام ودعم كل المرضى الذين يعانون خلال رحلتهم العلاجية.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مبادرة «كلنا إنسان»، مبادرة راقية وإنسانية بمعنى الكلمة، والقائمون عليها شباب وفيتات يحبون الخير ولديهم رغبة كبيرة في دعم الأطفال المرضى ومساعدتهم في التغلب على أي مشاكل نفسية تواجههم خلال رحلة العلاج، موجها الشكر لكل القائمين على المبادرة على شعورهم الطيب تجاه المرضى.

وكان 3 وزراء والكابتن محمود الخطيب ولفيف من نجوم الرياضة والفن ونواب البرلمان شاركوا في افتتاح أول مستشفى متخصص في علاج الأورام بالصعيد وهو مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال في فبراير الماضي.

ويضم المستشفى العديد من الأقسام الخاصة بإجراء العمليات الجراحية والتبرع بالدم وقسم خاص بالبحث العلمي وغرفة ألعاب مجهزة للأطفال بألعاب الفيديو جيم.