محافظ الجيزة يكرم 17 قيادة لجهودهم فى إتمام خطط المشروعات

تلقى اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، خطاب شكر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، لنجاح المحافظة فى إتمام نسبة 100 % من مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2020- 2021م.

وتضمن الخطاب دعم الدولة ممثلة في وزارة التخطيط لما يتم إنجازة لصالح مواطني الجيزة حيث تقرر تخصيص ميزانية الباب السادس في العام المالى 2021- 2022 للخطة الاستثمارية والتي تعد الأكبر في تاريخ محافظة الجيزة.

صرف حافز إجادة وتميز لـ 17 قيادة

وتوجه محافظ الجيزة بالشكر لكافة العاملين لإنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية بالمحافظة والجهات ذات الصلة، كما تقرر صرف حافز إجادة وتميز لعدد 17 قيادة من قيادات المحافظة نظير مجهوداتهم فى إتمام تلك المشروعات.

وضمت قائمة الثيادات: «هويدا خالد عباس، مدير مديرية الإسكان بالجيزة، نجوى محمد السعيد، مدير مديرية الطرق، عبدالعال إبراهيم عبدالعال، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، داليا تحسين عبدالرحمن، مدير إدارة العقود والمشتريات، عصام عبدالغفار مدير عام التخطيط والمتابعة، عماد أحمد حسين مدير إدارة التخطيط بالمحافظة».

كما ضمت القائمة «محمد م رشاد محمد، وزارة التخطيط، ممدوح فتحى لطفي، وزارة التخطيط، نسرين عبدالرحمن توفيق، إدارة الموازنة بالمحافظة، مريم يوسف ونيس، مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، مجدى محمد محب، رئيس مدينة الحوامدية، ماهر محروس محمد مدير التخطيط بالحوامدية ، رضا أحمد عبدالعال، مدير العقود بالحوامدية، عامر صابر أبوالجود، مدير المشروعات بمديرية الطرق، مبروك هلال الشاهد، مدير الشئون المالية بمديرية الطرق، غادة على محمد، مدير التخطيط بمديرية الإسكان، غادة على عبد النعيم مدير الشئون المالية بمديرية الإسكان، نهى سمير إبراهيم مدير إدارة التوثيق الإلكتروني» وذلك لمجهوداتها في توثيق أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحافظة.