«فودة» يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، 25 طالباً وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأسر الطلاب والطالبات.

وقام محافظ جنوب سيناء بتوزيع شهادات التقدير، ومبالغ مالية على المتفوقين، مؤكداً أن المحافظة تتميز بوجود عدد كبير من التلاميذ المتفوقين دراسياً في عدة مجالات، ولذلك فإنه يولي اهتماماً كبيراً بالمتفوقين دراسياً، من أبناء جنوب سيناء، في جميع المراحل التعليمية.

وأشار اللواء خالد فودة، في تصريحات له على هامش تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، إلى أن هناك ما يقرب من 300 طالب وطالبة من أبناء جنوب سيناء يقومون بالدراسة في أشهر وأعرق الجامعات في مصر، سواء أجنبية أو مصرية، مؤكداً أن المحافظة تقدم المساعدات والمنح للمتفوقين في شهادة الثانوية العامة.

وأوضح المحافظ أن الأهم من التفوق هو الحفاظ على التفوق، ليس فقط في الحياة الدراسية، وإنما في الحياة العملية، مناشداً الطلاب وذويهم بضرورة الاستمرار في المسيرة التعليمية بتفوق، لتقديم خبراتهم على هيئة مشروعات كبرى تسهم في تنمية سيناء.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية والأمنية التي تجرى لتأمين امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أنه يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها داخل وخارج اللجان، ولا توجد شكاوى من امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، ولم تستقبل غرفة العمليات أي بلاغات حتى الآن.